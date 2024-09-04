МВД передало правительству законопроект о наказании для дропперов

Дропы, или дропперы, — банковские клиенты, которые оформляют карты не для личного использования, а для их передачи мошенникам. Злоумышленники выводят на них похищенные у банковских клиентов денежные средства. Дроппером можно стать по собственному желанию или по незнанию. Например, в интернете размещаются «вакансии», предлагающие легкий ежемесячный заработок всего лишь за предоставление номера банковской карты.