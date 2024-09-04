Помощник Путина инкогнито ездил на такси эконом-класса во Владивостоке

«Вот решил по городу проехаться, вызвал через “Яндекс. Такси” такси эконом-класса и вот посидел с этим самым [таксистом] <…> С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, <…> про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — сказал Максим Орешкин, его слова передает РИА Новости.