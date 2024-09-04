Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помощник Путина инкогнито ездил на такси эконом-класса во Владивостоке

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший помощник президента РФ Максим Орешкин во время визита во Владивосток проехал на такси эконом-класса и пошутил, что узнал много нового о недочетах местного губернатора. Об этом Орешкин рассказал на ВЭФ-2024.

Экс-помощник президента РФ Максим Орешкин послушал критику губернатора от таксиста эконом-класса.

«Вот решил по городу проехаться, вызвал через “Яндекс. Такси” такси эконом-класса и вот посидел с этим самым [таксистом] <…> С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, <…> про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — сказал Максим Орешкин, его слова передает РИА Новости.

Он пошутил, что властям необходимо собрать всех таксистов и попросить их критики. Именно так, по мнению Орешкина, власти будут в курсе собственных недочетов и смогут исправиться.