Администрация Нижнего Новгорода не планирует переезд в ТЦ «Этажи» после его перепрофилирования. Об этом nn.aif.ru сообщили в ведомстве.
«В настоящее время управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода не располагает информацией о возможном переезде мэрии», — говорится в ответе нижегородской мэрии.
Предположение о переселении аппарата ведомства в ТЦ «Этажи» озвучил Telegram-канал «ВОВК». Его автор Андрей Вовк пишет о том, что площадка рассматривается властями как потенциальная. В пятом корпусе, по его гипотезе, в будущем может быть оборудовано новое культурное пространство.
Напомним также, что о перепрофилировании торгового центра в административно-офисный пишет «Ъ-Приволжье» со ссылкой на одного из владельцев здания Олега Головко. Арендаторы уже начали съезжать из торгового центра. Полностью освободить здание от третьих лиц планируется до конца года.