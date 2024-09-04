Администрация Нижнего Новгорода не планирует переезд в ТЦ «Этажи»

Предположение о переселении аппарата ведомства в ТЦ «Этажи» озвучил Telegram-канал «ВОВК». Его автор Андрей Вовк пишет о том, что площадка рассматривается властями как потенциальная. В пятом корпусе, по его гипотезе, в будущем может быть оборудовано новое культурное пространство.