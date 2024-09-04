Трамп пообещал в случае избрания раскрыть больше информации об НЛО

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае избрания на второй срок рассекретить больше материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО) и расследовании убийства американского лидера Джона Кеннеди (занимал пост в 1961—1963 годах).
«О да, конечно, я это сделаю. Я должен это сделать», — сказал Трамп в интервью блогеру Лексу Фридману в ответ на вопрос, планирует ли он заставить Пентагон опубликовать больше кадров, на которых, предположительно, запечатлены НЛО. Бывший глава Белого дома также добавил, что в случае избрания рассекретит больше информации о расследовании убийства Кеннеди. При этом Трамп отметил, что не изменит своего решения о публикации этих материалов, хотя его «умоляли этого не делать».
В сентябре 2023 года Трамп утверждал, что, когда он занимал высший государственный пост с 2017 по 2021 год, американские военные в частных разговорах подтверждали ему, что видели НЛО. 17 мая 2024 года телеканал Fox News сообщил, что конгрессмен Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси) представил законопроект, который предлагает обязать правительство в течение 270 дней рассекретить документы о НЛО. По словам политика, Вашингтон тратит десятки миллионов долларов на изучение феномена, которого, как утверждают некоторые члены правительства, не существует.
В марте подведомственное Пентагону Управление по разрешению проблем аномалий во всех областях опубликовало отчет о деятельности властей США по изучению НЛО, в котором утверждалось, что ведомство не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне.
22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) Кеннеди был убит. Правительственная комиссия, сформированная по следам преступления, пришла к выводу, что его совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию. Существует несколько конспирологических теорий, представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских или советских спецслужб, однако ни одна из них не доказана.