Трамп пообещал в случае избрания раскрыть больше информации об НЛО

«О да, конечно, я это сделаю. Я должен это сделать», — сказал Трамп в интервью блогеру Лексу Фридману в ответ на вопрос, планирует ли он заставить Пентагон опубликовать больше кадров, на которых, предположительно, запечатлены НЛО. Бывший глава Белого дома также добавил, что в случае избрания рассекретит больше информации о расследовании убийства Кеннеди. При этом Трамп отметил, что не изменит своего решения о публикации этих материалов, хотя его «умоляли этого не делать».