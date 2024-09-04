Итоги визита полпреда СФО Серышева в Красноярск

Восхититься величием и красотой красноярских Столбов, посетить национальный центр имени известного сибирского писателя Виктора Астафьева, оценить результат строительства современной школы на 1100 мест в одном из самых быстрорастущих районов Красноярска — Солнечном — смог полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в ходе рабочего визита в краевую столицу.
Просьбы людей услышаны.
В этом учебном году свои двери более чем для тысячи ребят распахнёт самая большая, современная школа в микрорайоне Солнечный, которая была сдана в этом году.
Для местных жителей это двойной праздник. Во-первых, дети смогут учиться рядом с домом, а во-вторых, просьбы людей были услышаны. Причём в том числе на федеральном уровне.
Напомним, в 2019 году во время прямой линии с президентом красноярцам удалось задать вопрос о возведении школы в быстро застраивающемся районе. И вот спустя пять лет работы на объекте полностью завершены. Школу в рамках нацпроекта «Образование» возвели по уникальному проекту, здание вписано в сложный ландшафт, и поэтому имеет переменную этажность.
«Это современное здание рассчитано на 1100 ребят. Часто приезжал сюда на разных этапах строительства, и сейчас приятно видеть, как территория такого важного для жителей социального объекта оживает. Мальчишки уже играют в футбол на школьном дворе, а в здании все помещения готовы к началу учебного года. Дети здесь будут углублённо осваивать математику, физику и информатику», — рассказал глава региона Михаил Котюков.
Заниматься спортом в такой школе одно удовольствие: спортивные залы оснащены всем необходимым, есть даже свой хореографический зал. Ещё одно ноу-хау — лазерный тир и комната детских инициатив, где ученики смогут раскрыть свои творческие способности и таланты. Также имеются медицинский блок, актовый зал, зона отдыха, пищеблок с большой столовой и библиотека. В крыле для начальных классов предусмотрены помещения для групп продлённого дня. Объект оснащён всем необходимым для обучения детей с особенностями здоровья.
Ещё одно отличие новой школы от других — наличие класса авиастроительного профиля. Кроме того, школьникам здесь будут преподавать два новых предмета — «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)».
Полпред высоко оценил качество строительства и техническое оснащение школы.
«Президент поставил задачу создать условия, чтобы дети в нашей стране могли получать качественное образование в наиболее комфортных условиях. В регионах Сибири эта задача поступательно решается», — отметил Анатолий Серышев.
Дорогами Астафьева.
Одним из значимых объектов посещения стал новый национальный центр имени Виктора Астафьева. Напомним, что он был возведён к юбилею прославленного писателя.
Современному музейному комплексу всего четыре месяца, но он уже стал настоящей точкой притяжения не только для местных, но и для гостей со всего края. В его стенах уже побывали более 90 тыс. посетителей. Благодаря обширной мультимедийной музейной экспозиции центр популярен как у взрослых, так и у молодёжи.
Здесь проводят различные научно-просветительские, культурно-досуговые мероприятия, в том числе выставки, экскурсии, лекции и конференции.
«Сотрудникам музея удалось создать удивительную атмосферу мира, добра, мудрости, патриотизма, любви к нашей прекрасной стране и Сибири. Это очень важно для сохранения духовно-нравственных ценностей, их укрепления и передачи новым поколениям», — подчеркнул Анатолий Серышев.
Завершился рабочий визит полпреда в одном из живописнейших мест города — в нацпарке «Столбы». Это одно из любимых мест отдыха горожан. Только за прошлый год его посетили около миллиона человек. Прогулявшись по тропам парка, восхитившись сибирской природой и величием скал, гость смог на личном примере понять, что же так тянет людей в эти места. С руководством парка Анатолий Серышев обсудил перспективы развития популярной рекреационной территории.