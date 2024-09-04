Итоги визита полпреда СФО Серышева в Красноярск

Современному музейному комплексу всего четыре месяца, но он уже стал настоящей точкой притяжения не только для местных, но и для гостей со всего края. В его стенах уже побывали более 90 тыс. посетителей. Благодаря обширной мультимедийной музейной экспозиции центр популярен как у взрослых, так и у молодёжи.