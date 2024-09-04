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8 сентября в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам защиты избирательных прав

Казанцы смогут сообщить о проблемах, возникших во время голосования.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей Казани проконсультируют по вопросам защиты избирательных прав. Горячая линия будет работать 8 сентября.

Горожане смогут узнать о местонахождении избирательного участка, сообщить о проблемах, возникших во время голосования и задать другие вопросы по этой теме. Звонки будут приниматься с 7:00 до 20:00 по телефону: +7 (960)049−68−14.

Организатором выступает аппарат уполномоченного по правам человека в РТ.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, состоятся выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. Жители столицы РТ смогут проголосовать на 463 избирательных участках, 28 из которых расположены в местах временного пребывания. В этот день у Центра семьи «Казан» пройдет концерт — на нем выступят Моя Мишель, Niletto и Dabro.