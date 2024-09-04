8 сентября в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам защиты избирательных прав

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, состоятся выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. Жители столицы РТ смогут проголосовать на 463 избирательных участках, 28 из которых расположены в местах временного пребывания. В этот день у Центра семьи «Казан» пройдет концерт — на нем выступят Моя Мишель, Niletto и Dabro.