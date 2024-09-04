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Выборы пройдут в Иркутской области 8 сентября

Проголосовать смогут более миллиона местных жителей.

В Иркутске 4 сентября состоялась встреча, посвященная проведению дня голосования. В мероприятии поучаствовали представители МВД, МЧС, прокуратуры и других ведомств. Правоохранители оказывают помощь в проведении муниципальных выборов. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии Иркутской области.

Напомним, день голосования назначен в этом году на 8 сентября. Всего проведут 91 муниципальную кампанию. Выберут 18 мэров городов, районов и муниципальных округов и 33 главы муниципалитета. Также замещаются 487 депутатских мандатов.

— В организации выборов участвуют 1411 участковых комиссий, из которых семь образованы в местах временного пребывания избирателей, — рассказали в пресс-службе комиссии.

Отдать свой голос смогут 1,39 миллиона местных жителей. На совещание сообщили, что Иркутская область готова к проведению дня голосования.