Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая

«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», — сказал глава государства.