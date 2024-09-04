Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», — сказал глава государства.
Президент выразил надежду, что Владивосток станет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира.
«Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере», — добавил российский лидер.
Путин также напомнил, что российская сторона ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани этой осенью и предложил провести с ним двустороннюю встречу.
Ожидается, что Путин на полях ВЭФ встретится также с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Восточный экономический форум проходит