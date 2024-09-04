Михаил Котюков приглашает в команду губернатора Красноярского края

Часто получаю обращения, что люди хотят присоединиться к команде Красноярского края. Специально сегодня запускаем инициативу — управленческий резерв Красноярского края. Если вы активны, инициативны, хотите сделать много добрых и важных дел для нашей страны — ждем вас в нашей программе. Все победители точно смогут реализовать свои планы и перспективные проекты для развития самого центра России, — обратился глава региона к жителям края.