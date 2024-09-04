Михаил Котюков приглашает в команду губернатора Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков дал старт конкурсу «Губернаторский управленческий резерв».
Победителей конкурса возьмут в кадровый резерв системы госуправления региона. Заявки для участия принимают до 6 октября.
Часто получаю обращения, что люди хотят присоединиться к команде Красноярского края. Специально сегодня запускаем инициативу — управленческий резерв Красноярского края. Если вы активны, инициативны, хотите сделать много добрых и важных дел для нашей страны — ждем вас в нашей программе. Все победители точно смогут реализовать свои планы и перспективные проекты для развития самого центра России, — обратился глава региона к жителям края.
Для участников запустили специальный сайт и телеграм-бот. Участником может стать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и управленческий опыт не менее трех лет. Также должна отсутствовать судимость.
Первый конкурсный этап пройдет до 13 октября. От кандидата ждут видеопрезентацию с представлением себя и проектов, в которых он готов участвовать. До второго этапа допустят 100 человек, которые с 1 ноября по 7 ноября будут проходить онлайн-тестирование по методике высшей школы госуправления РАНХИГС.
В итоге 50 кандидатов с наибольшим рейтингом конкурса будут включены в губернаторский управленческий резерв.