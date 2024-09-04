Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая

«Надеюсь, что Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов из нашей страны, из России, со всего мира, но и прежде всего из дружественного Китая», — сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.