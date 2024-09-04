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Путин надеется, что Владивосток привлечет туристов из Китая

Путин: Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с КНР.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владивосток станет хорошим местом притяжения для культурных обменов с Китаем и туристов из КНР.

«Надеюсь, что Владивосток будет тоже хорошим центром притяжения для культурных обменов и для туристов из нашей страны, из России, со всего мира, но и прежде всего из дружественного Китая», — сказал Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.