Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Российский глава рассказал об этом во время двусторонней встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.
Его слова передаёт РИА Новости.
«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаём и межрегиональному сотрудничеству», — сказал президент.
Путин выразил надежду, что в ходе ВЭФ Россия и КНР найдут новые направления взаимодействия.
Ранее российский президент заявил, что ждёт председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.