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Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский глава рассказал об этом во время двусторонней встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума.

Его слова передаёт РИА Новости.

«Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаём и межрегиональному сотрудничеству», — сказал президент.

Путин выразил надежду, что в ходе ВЭФ Россия и КНР найдут новые направления взаимодействия.

Ранее российский президент заявил, что ждёт председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

Путин Владимир