Свердловский губернатор станет профессором

Руководитель УрГЮУ отметил большой вклад Куйвашева в развитие университета. Как подчеркнул Бублик, сделать губернатора почетным профессором — его, ректора, собственная инициатива. В ближайшее время ему предстоит обсудить идею с членами Ученого совета. Только с их согласия Куйвашеву можно будет присвоить звание.