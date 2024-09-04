Свердловский губернатор станет профессором

С таким предложением выступил ректор Владимир Бублик на встрече с губернатором в вузе, передает корреспондент ЕАН.
Руководитель УрГЮУ отметил большой вклад Куйвашева в развитие университета. Как подчеркнул Бублик, сделать губернатора почетным профессором — его, ректора, собственная инициатива. В ближайшее время ему предстоит обсудить идею с членами Ученого совета. Только с их согласия Куйвашеву можно будет присвоить звание.
Сам губернатор, услышав предложение Бублика, смущенно пошутил: «Я с [депутатом Госдумы, профессором УрГЮУ] Павлом Владимировичем [Крашенинников] согласую». По данным ЕАН, ближайшее заседание Ученого совета намечено на конец сентября. В вузе пока затрудняются предположить, обернется ли идея Бублика успехом: для сотрудников университета предложение шефа стало сюрпризом.
Звание «Почетный профессор» присваивается в УрГЮУ уже несколько лет. Его удостаиваются личности, внесшие вклад в развитие правоведения и самого вуза. Почетными профессорами университета являются как деятели науки, например языковед Константин Левитан и юрист Александр Смыкалин, так и общественно-политические фигуры, например омбудсмен Татьяна Мерзлякова.