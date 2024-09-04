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Председатель Госдумы Вячеслав Володин приедет в Самару

Выездное совещание Совета Государственной думы пройдет в Самаре в среду, 4 сентября. Его проведут под руководством председателя федерального парламента Вячеслава Володина. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Совещание будет посвящено социально-экономическому развитию региона. В нем будут участвовать представители фракций и председатели профильных комитетов федерального парламента, а также временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и члены регионального правительства.

Кроме того, Вячеслав Володин с депутатами Госдумы намерены посетить ряд социальных объектов и образовательных учреждений в регионе. Перед этим федеральные парламентарии проводили выездное совещание в Санкт-Петербурге, Калиниграде, Нижегородской, Мурманской и Тверской области.