Председатель Госдумы Вячеслав Володин приедет в Самару

Кроме того, Вячеслав Володин с депутатами Госдумы намерены посетить ряд социальных объектов и образовательных учреждений в регионе. Перед этим федеральные парламентарии проводили выездное совещание в Санкт-Петербурге, Калиниграде, Нижегородской, Мурманской и Тверской области.