Председатель Госдумы Вячеслав Володин приедет в Самару

Совещание будет посвящено социально-экономическому развитию региона. В нем будут участвовать представители фракций и председатели профильных комитетов федерального парламента, а также временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и члены регионального правительства.
Кроме того, Вячеслав Володин с депутатами Госдумы намерены посетить ряд социальных объектов и образовательных учреждений в регионе. Перед этим федеральные парламентарии проводили выездное совещание в Санкт-Петербурге, Калиниграде, Нижегородской, Мурманской и Тверской области.