Губернатор Александр Гусев обозначил основные направления работы с новым мэром Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Сергея Петрина с официальным вступлением в должность. Сегодня, 4 сентября, новый мэр столицы Черноземья принес присягу. Глава региона, присутствовавший на заседании Воронежской городской думы, отметил, что избранный градоначальник — человек опытный, который досконально знает городское хозяйство, хорошо знаком с проблемами Воронежа, так что ему не требуется время для раскачки и погружения, он уже включен в работу. По мнению Гусева, выбор парламентарии сделали правильный.