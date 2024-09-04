Губернатор Александр Гусев обозначил основные направления работы с новым мэром Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Сергея Петрина с официальным вступлением в должность. Сегодня, 4 сентября, новый мэр столицы Черноземья принес присягу. Глава региона, присутствовавший на заседании Воронежской городской думы, отметил, что избранный градоначальник — человек опытный, который досконально знает городское хозяйство, хорошо знаком с проблемами Воронежа, так что ему не требуется время для раскачки и погружения, он уже включен в работу. По мнению Гусева, выбор парламентарии сделали правильный.
— У нас отношения уже выстроенные. Фактически на протяжении 8 лет мы активно взаимодействуем с Сергеем Андреевичем. Я его хорошо знаю. И по работе здесь, в администрации города, и по работе с правительством области.
Понятно, что текущие процессы будут под контролем. Сомнений в этом никаких нет. Но жить только решением текущих проблем — недостаточно. Воронежцы от нас ждут большего. Важно выстроить систему стратегического развития города. В этом направлении наше взаимодействие не меняется. Правительство области готово активно участвовать в этих процессах.
Губернатор рассказал, что совместно власти будут продолжать проекты развития общественных пространств, заниматься восстановлением транспортной отрасли, восстанавливать изношенные коммунальные сети.
— Все не ограничится Петровской набережной, — пообещал Гусев, говоря о благоустройстве. — Будут и маленькие проекты, и большие проекты. Они частично уже озвучены: это левый берег — Спортивная набережная и набережная Авиастроителей.
Также понимаем, что без решения транспортных проблем, без того, чтобы транспорт стал комфортным для пассажиров, удовлетворенности у жителей города не будет. Здесь говорим и про дублеры улиц, которые у нас уже реализуются, и про метробус — проект актуален.
Для обновления изношенных коммунальных сетей регион будет участвовать в федеральных программах.
— Большая проблема в износе коммунальных сетей. Сейчас формируемся федеральная программа по приведению в порядок коммунальных инженерных сетей. Деньги приличные на эти цели будут выделяться. В частности через механизмы инвестиционно-бюджетных кредитов.
Также губернатор пообещал, что проблем с уборкой улиц будущей зимой будет меньше, ситуацию возьмут на серьезный контроль.
— В этом году мы схему запустили уже качественно иную по уборке тротуарной части города. Закупаем технику. Средства уже под это выделены. Посмотрим, как это будет работать. Будем все это расширять. На мой взгляд, в этих процессах мы совершенствуемся.
Это направления важные, но не исчерпывающие всей нашей работы, добавил глава.