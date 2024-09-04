Чукотка получила красноярские летающие лодки по личной просьбе Путина

По личному поручению президента Владимира Путина, регион получил пять новейших аэролодок «Север» красноярского производства.
Торжественная церемония передачи амфибийной техники прошла 3 сентября при участии главы Минпромторга Дениса Мантурова и губернатора Чукотки Владислава Кузнецова.
Уникальные суда, украшенные этническими орнаментами народов Чукотки, будут курсировать по Анадырскому лиману, соединяя столицу региона с аэропортом «Угольный». Это позволит наладить бесперебойное сообщение в период ледостава и ледохода, когда обычные суда ходить не могут.
Аэролодки «Север 750К Long» и «Фантом 850А» вмещают до 12 пассажиров и способны перевозить до 2,5 тонн груза. Закрытая кабина защитит людей от ветра и осадков, а морозостойкие материалы гарантируют безопасность даже в суровых арктических условиях.
По словам губернатора Кузнецова, доставка грузов и пассажиров в межсезонье была серьезной проблемой для Чукотки. Цены на билеты доходили до 5000 рублей, а рейсы часто отменялись из-за непогоды.
Новые аэролодки сделают транспорт доступным для всех. Стоимость проезда по маршруту Анадырь — аэропорт снизится в десять раз.
«Денис Валентинович высоко оценил качество красноярских лодок и скорость их изготовления», — написал первый замгубернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
Красноярская компания «Север» — признанный лидер в производстве амфибийной техники. Ее аэролодки и вездеходы работают по всей России — от Крайнего Севера до Дальнего Востока.