Чукотка получила красноярские летающие лодки по личной просьбе Путина

Уникальные суда, украшенные этническими орнаментами народов Чукотки, будут курсировать по Анадырскому лиману, соединяя столицу региона с аэропортом «Угольный». Это позволит наладить бесперебойное сообщение в период ледостава и ледохода, когда обычные суда ходить не могут.