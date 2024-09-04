Минобороны назвало цели ударов по Полтаве и Львову

О взрывах во Львове украинская сторона сообщала в ночь на 4 сентября и следующим утром. Взрывы прогремели в районе главного железнодорожного вокзала, пострадали до 25 человек, еще три человека погибли, сообщил глава военной областной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что обломки ракеты упали, в частности, на территории международного аэропорта.