Спикер Рады сообщил об отставке главы МИД Украины Кулебы

Впервые о готовящейся отставке Кулебы заговорили еще в марте. Тогда издание «Страна.ua», ссылаясь на близкие к офису президента источники, сообщило, что изначально Кулебу хотели отправить послом в Великобританию, но в итоге определили на эту позицию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.