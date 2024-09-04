В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины

«Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада», — сказала она.
«Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс», — добавила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.