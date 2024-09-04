Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД прокомментировали работу над актуализацией ядерной доктрины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Работа над актуализацией ядерной доктрины РФ связана с вызовами международной безопасности, Москва рассчитывает на смену Западом линии, которая «несет в себе стратегические риски», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Эта работа обусловлена в первую очередь теми глобальными и региональным вызовами международной безопасности, которые множатся из-за абсолютно безответственной позиции Запада», — сказала она.

«Со своей стороны мы предупреждали и предупреждаем страны Запада, что подобная линия несет в себе стратегические риски, и надеемся, что у Запада разум в этом смысле возобладает над остальными рефлексами, эмоциями и чувствами, и они радикально сменят свой курс», — добавила Захарова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в августе заявил, что российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

дипломатия