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Путин встретился с премьером Малайзии Ибрагимом на ВЭФ

Президент России Владимир Путин провел в среду, 4 сентября, встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Мероприятие прошло в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе встречи премьер Малайзии заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией во всех сферах.

«Мы решили расширять сотрудничество [с Россией] во всех сферах. И я очень надеюсь, что наши отношения будут улучшаться», — сказал он в ходе беседы с президентом РФ.

В преддверии поездки на ВЭФ премьер Ибрагим сообщал, что планирует обсудить с российским лидером конфликт на Украине, а также эскалацию на Ближнем Востоке. Кроме того, необходимо обговорить сотрудничество в области туризма и космонавтики.

Российский лидер заявил во время форума, что объем товарооборота России и Малайзии не удовлетворяет Москву. Он надеется, что страны найдут пути для дальнейшего сотрудничества.

«Сегодня оно где-то на уровне $3,5 млрд, но, конечно, это не может нас удовлетворять, поскольку возможности у нас достаточно большие с обеих сторон», — рассказал Путин.

Президент России также поблагодарил Ибрагима за решение принять участие в ВЭФ-2024.

Завтра нам предстоит выступить на пленарной сессии. Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задачей для дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей.

Владимир Путин
президент России

В свою очередь, Ибрагим заявил, что малайзийская делегация рада присутствовать на форуме во Владивостоке. По его словам, они восхищаются Россией и приехали для того, чтобы показать готовность к сотрудничеству с российским государством во всех сферах.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. О визите на форум главы малайзийского правительства вместе с делегацией накануне сообщил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай.

В это же день генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ВЭФ во Владивостоке назвал Малайзию важным стратегическим партнером России. Он отметил деловой настрой делегации, желание привлекать российских туристов для инвестирования в туристическую структуру Малайзии, а также готовность малайзийских компаний выходить на российский рынок.

Кроме того, российский инвестор сообщил о планах Малайзии входить в международное объединение БРИКС, что говорит о его росте и новых возможностях партнерства.

Путин Владимир