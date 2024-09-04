Вице-премьер Сербии заверил Путина, что его страна никогда не введет санкции

В свою очередь Александр Вулин отметил «многовековую стойкость России», которая, по его словам, позволяет существовать и Сербии. Он добавил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет антироссийские санкции. «Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным», — сказал он (цитата по ТАСС).