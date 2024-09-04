Вице-премьер Сербии заверил Путина, что его страна никогда не введет санкции

Российский президент сообщил, что в торгово-экономических отношениях Сербии и России наблюдается небольшой спад. «Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на около двух лет как минимум, и посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).
В свою очередь Александр Вулин отметил «многовековую стойкость России», которая, по его словам, позволяет существовать и Сербии. Он добавил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет антироссийские санкции. «Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным», — сказал он (цитата по ТАСС).
Владимир Путин также пригласил президента Сербии Александара Вучича поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани
ВЭФ стартовал 3 сентября и пройдет до 6 сентября. До встречи с сербским вице-премьером Владимир Путин встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном. Также сегодня, 4 сентября, у российского президента запланирована встреча с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.