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Вице-премьер Сербии заверил Путина, что его страна никогда не введет санкции

Россия играет существенную роль в обеспечении Сербии энергетическими ресурсами, но сейчас двум странам необходимо решить вопрос в связи с окончанием в 2025 году соглашения по поставкам газа, заявил президент Владимир Путин на встрече с сербским вице-премьером Александаром Вулиным. Встреча прошла в рамках Дальневосточного экономического форума во Владивостоке.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Российский президент сообщил, что в торгово-экономических отношениях Сербии и России наблюдается небольшой спад. «Наверное, настало время провести уже межправкомиссию, которая давно не собиралась, на около двух лет как минимум, и посмотреть на те препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», — сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

В свою очередь Александр Вулин отметил «многовековую стойкость России», которая, по его словам, позволяет существовать и Сербии. Он добавил, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет антироссийские санкции. «Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным», — сказал он (цитата по ТАСС).

Владимир Путин также пригласил президента Сербии Александара Вучича поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. «Приглашение мы ему направили. Надеюсь, господин президент им воспользуется», — уточнил глава государства.

ВЭФ стартовал 3 сентября и пройдет до 6 сентября. До встречи с сербским вице-премьером Владимир Путин встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном. Также сегодня, 4 сентября, у российского президента запланирована встреча с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.

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