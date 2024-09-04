ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин

«Завтра нам предстоит выступить на пленарной сессии. Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей из десятков стран. Будут наверняка полезные контакты не только с российскими коллегами, но и с представителями других государств. Конечно, я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях ВЭФ.