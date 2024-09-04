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ВЭФ послужит развитию экономик стран региона, уверен Путин

Путин: ВЭФ послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Восточный экономический форум послужит развитию экономик стран региона.

«Завтра нам предстоит выступить на пленарной сессии. Уверен, что это будет полезное мероприятие и послужит задаче дальнейшего сближения экономик региона в целом, потому что у нас очень много гостей из десятков стран. Будут наверняка полезные контакты не только с российскими коллегами, но и с представителями других государств. Конечно, я очень рассчитываю на то, что в ходе этой работы мы найдем возможности поискать пути расширения нашего сотрудничества», — сказал Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир