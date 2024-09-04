Путин распорядился обеспечить бойцов из Приморья жильем

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Во время поездки он отметил, что необходимо обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в зоне СВО. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Президент рассказал, что во время его встреч с бойцами они чаще всего не обсуждают бытовые вопросы, ставя на первый план все необходимое для победы.
«В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота», — добавил Путин.
Он также отметил, что это не значит, что чиновники не должны решать жилищные проблемы своих военнослужащих.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во время ВЭФ президент посмотрит презентацию результатов развития Дальнего Востока, примет участие в видеоконференции резидентов ТОР, проведет совещание по вопросам улучшения инфраструктуры ДФО.