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Путин распорядился обеспечить бойцов из Приморья жильем

Владимир Путин обратил внимание на обеспечение жильем приморских морпехов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Во время поездки он отметил, что необходимо обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, которые сейчас находятся в зоне СВО. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Президент рассказал, что во время его встреч с бойцами они чаще всего не обсуждают бытовые вопросы, ставя на первый план все необходимое для победы.

«В зоне боевых действий, в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота», — добавил Путин.

Он также отметил, что это не значит, что чиновники не должны решать жилищные проблемы своих военнослужащих.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что во время ВЭФ президент посмотрит презентацию результатов развития Дальнего Востока, примет участие в видеоконференции резидентов ТОР, проведет совещание по вопросам улучшения инфраструктуры ДФО.

Путин Владимир