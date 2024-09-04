Лавров призвал США не шутить с красными линиями РФ

Так Лавров прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое накануне, 3 сентября, сообщило, что США близки к соглашению о передаче ракет большой дальности JASSM Украине. Это снаряды класса «воздух-земля», подходящие для использования на истребителях F-16, их могут включить в пакет военной помощи Киеву осенью, но окончательное решение пока не принято.
«Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и [президент Украины Владимир] Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров, фрагмент видео опубликован в Telegram-канале журналиста.
Глава МИД отметил, что США начинают терять ощущение взаимного сдерживания с РФ, потому что Вашингтон генетически уверен в том, что его действия останутся безнаказанными. Такая позиция разрушает принципы, на которых были основаны еще советско-американские договоренности о стратегической стабильности, которые позже развивались уже с Россией.
Лавров добавил, что США воспринимают «крутые» меры по отношению к РФ как дополнительный аргумент в борьбе за голоса избирателей на президентских выборах. Это тоже вписывается в логику американской якобы исключительности.
Кроме того, 3 сентября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшие недели анонсируют новые меры поддержки Украины, но не назвал их сумму.
До этого, 23 августа, агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $125 млн. В него будут включены ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для ракетных систем HIMARS, Javelin и ряд других противотанковых ракет, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и другая техника.
В Пентагоне 15 августа заявили, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Киеву даже после вторжения украинской армии в Курскую область. Кроме того, США обучают пилотов Украины применению самолетов F-16 в бою.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.