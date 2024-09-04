Лавров призвал США не шутить с красными линиями РФ

«Я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают и [президент Украины Владимир] Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Кто шутит про наши красные линии, не надо шутить про наши красные линии. Они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров, фрагмент видео опубликован в Telegram-канале журналиста.