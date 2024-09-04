Глава МИД Абхазии Шамба заявил о приостановке Россией соцвыплат бюджетникам

«Если люди в Абхазии не различают цвета и не различают, кто прав, кто виноват, то, конечно, могут быть разные точки зрения. Я очень надеюсь на то, что люди поймут, кто в этом виноват. Мы уже пережили в течение нескольких лет совершенно бессовестную кампанию, связанную с государственной дачей в Пицунде. На этой кампании целый ряд политиков подогревал свой рейтинг, не думая о том, насколько Россия и Абхазия взаимосвязаны, насколько Абхазия нуждается в поддержке России во всех сферах».