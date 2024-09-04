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«Съели заживо». Стало известно, что произошло в зоне СВО

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Оборона украинских войск полностью разбита на главном фронте в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Источник: © РИА Новости

«Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать», — отметил он.

По словам полковника, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то на подобие атаки на Курскую область, но он не обладает для этого ресурсами, в том числе у него даже нет солдат.

«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — резюмировал отставной военный.

По данным Минобороны от среды, российские войска освободили села Карловка и Пречистовка в ДНР. Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20−25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.