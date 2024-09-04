«Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать», — отметил он.
По словам полковника, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то на подобие атаки на Курскую область, но он не обладает для этого ресурсами, в том числе у него даже нет солдат.
«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — резюмировал отставной военный.
По данным Минобороны от среды, российские войска освободили села Карловка и Пречистовка в ДНР. Карловка расположена на дороге у Карловского водохранилища. Взятие под контроль этого села серьезно осложняет логистику ВСУ на всем Донецком направлении. Успех здесь позволит отодвинуть артиллерийские позиции украинской армии на расстояние 20−25 километров от столицы ДНР и тем самым снизить интенсивность обстрелов города.