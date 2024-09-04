Второй день ВЭФ-2024: Путин зовет в Казань, Татарстан — логистический центр торговли

«Что касается торгово-экономических связей — к сожалению, мы наблюдаем небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами. Наверное, настало уже время провести межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении как минимум двух лет, и посмотреть на препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их».