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Трутнев доложил Путину о темпах развития Дальнего Востока

Трутнев: базовые показатели развития Дальнего Востока превышают среднероссийские.

Источник: Пресс-служба Президента России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства Владимиру Путину, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские.

«Третий год подряд базовые показатели развития макрорегиона существенно превышают среднероссийский уровень. Это такие показатели, как инвестиции в основной капитал, объем строительных работ, ввод жилья, выручка организации, объем добычи полезных ископаемых», — сказал Трутнев на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что за последние 10 лет в макрорегион пришло 4,2 триллиона рублей частных инвестиций, с прошедшего 8-го Восточного экономического форума за год пришло 800 миллиардов, введено 152 предприятия, создано 18 тысяч рабочих мест.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир