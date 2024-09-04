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В Самаре впервые проходит расширенное совещание совета Госдумы РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин проводит в Самаре расширенное совещание совета Госдумы, в котором принимают участие председатели профильных комитетов. На повестке дня — социально-экономическое развитие Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что выездное совещание совета Госдумы в Самаре проходит впервые. Как отметил председатель, депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. В частности, решений требуют вопросы обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, нехватки медицинских кадров, городского электротранспорта и т. д.

В Самаре господин Володин также провел встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым и посетил Самарский государственный медицинский университет.