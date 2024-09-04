В Самаре впервые проходит расширенное совещание совета Госдумы РФ

Вячеслав Володин подчеркнул, что выездное совещание совета Госдумы в Самаре проходит впервые. Как отметил председатель, депутаты приехали обсудить существующие в Самарской области проблемы и пути их решения. В частности, решений требуют вопросы обманутых дольщиков, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, нехватки медицинских кадров, городского электротранспорта и т. д.