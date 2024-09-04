МАГАТЭ готово помочь Украине с закупкой оборудования для АЭС у Болгарии

В июле 2023 года издание Euractiv сообщило, что Зеленский в ходе визита в Болгарию обсуждал с премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Отмечалось, что реакторы были закуплены много лет назад, однако болгарские власти больше не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной.