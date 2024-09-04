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На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В скором времени Украина потеряет контроль над городами Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — считает аналитик.

По мнению Меркуриса, несмотря на неминуемые территориальные потери руководство Украины не пойдет на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения боевых действий.

«Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений», — заключил эксперт.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку не готов проводить выборы. Как отметил глава государства, шансов на переизбрание у действующей власти на Украине немного.