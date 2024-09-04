На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

«Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — считает аналитик.