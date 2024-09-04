«Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления Соединенных Штатов и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров», — считает аналитик.
По мнению Меркуриса, несмотря на неминуемые территориальные потери руководство Украины не пойдет на мирные переговоры из-за страха потерять власть после прекращения боевых действий.
«Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений», — заключил эксперт.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не заинтересован в прекращении боевых действий, поскольку не готов проводить выборы. Как отметил глава государства, шансов на переизбрание у действующей власти на Украине немного.