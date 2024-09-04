Путин провел встречу с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024

«Ваша работа крайне важна, потому что вы не просто модераторы — вы обобщаете предложения коллег из бизнеса по лучшей организации работы на Дальнем Востоке, что чрезвычайно важно, и даете возможность органам власти, причем всех уровней, начиная от муниципалитетов и кончая федеральным правительством, сориентироваться в мерах поддержки развития экономики Дальнего Востока», — отметил глава государства.