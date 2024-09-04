Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

В Приморском крае при участии президента также был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год.