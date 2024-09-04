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Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий Дальнего Востока.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума по видеосвязи принимает участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке.

Запуск объектов проходит в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства примет участие в ВЭФ-2024.

Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае. Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 миллионов тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

Президент поздравил коллектив порта и обратил внимание на то, что они используют современное оборудование, из-за которого практически не появляется пыли.

В Приморском крае при участии президента также был открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодняшний день завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год.

Кроме того, при участии президента был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 миллиарда рублей. Мощность предприятия достигает 6 миллионов тонн руды в год.

В ходе запуска Путину доложили, что предприятие еще в течение шести месяцев будет добирать персонал, сейчас в компании работают уже более 700 человек. Президент назвал это число «приличным».

«В добрый час, начинайте», — сказал Путин.

В заключение президент поздравил предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Путин Владимир