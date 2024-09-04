В МАГАТЭ заявили о подрыве всех компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС

«Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», — приводятся слова Гросси в предисловии к докладу. Он отметил, что инциденты на станции, включая пожар на градирне и «предполагаемые» удары БПЛА, пока не привели к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества «растут по мере продолжения вооруженного конфликта».