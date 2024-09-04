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В МАГАТЭ заявили о подрыве всех компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были подорваны частично или полностью. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, посвященном ситуации на станции.

Источник: AP 2023

«Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», — приводятся слова Гросси в предисловии к докладу. Он отметил, что инциденты на станции, включая пожар на градирне и «предполагаемые» удары БПЛА, пока не привели к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества «растут по мере продолжения вооруженного конфликта».

«Пошел третий год нашего присутствия на ЗАЭС, мы обязуемся и далее открыто делиться информацией и оценками МАГАТЭ с международным сообществом, странами-членами и общественностью», — добавил Гросси.