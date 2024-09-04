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Стала известна дата назначения нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон после длительных дискуссий назначит 4 сентября нового премьер-министра. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном, ожидается в конце дня (…). Не имея абсолютного большинства, президент республики отказывается назначить Люси Касте премьер-министром и теперь, похоже, колеблется между Ксавье Бертраном и Бернаром Казневом», — отмечает телеканал.

Ксавье Бертран является председателем совета региона О-де-Франс, а также членом партии «Республиканцы», которая является пятой по величине силой в парламенте.

Ранее газета Politico сообщала, что Макрон сталкивается с растущим давлением, так как не смог назначить нового премьер-министра в ожидаемый срок. По данным издания, многие ожидали, что французский лидер назначит нового главу правительства 31 августа или 1 сентября, однако Макрон не сделал этого.