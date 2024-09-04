Стала известна дата назначения нового премьера Франции

Ранее газета Politico сообщала, что Макрон сталкивается с растущим давлением, так как не смог назначить нового премьер-министра в ожидаемый срок. По данным издания, многие ожидали, что французский лидер назначит нового главу правительства 31 августа или 1 сентября, однако Макрон не сделал этого.