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Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал доложить ему выводы, сделанные из блэкаута в Приморье и решения, которые планируется предпринять.

Источник: © РИА Новости

В августе в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщали о том, что остались без электричества. Власти уточняли, что произошло замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

«Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время», — сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Путин Владимир