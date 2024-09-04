Путин потребовал доложить о сделанных выводах после блэкаута в Приморье

«Всем хорошо известно, что в августе этого года в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения 500 кВт. Его последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие конкретные решения планируется реализовать в ближайшее время», — сказал Путин на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа (ДФО).