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Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 4 сен — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС, заявив, что агентство иногда не сразу получает точную информацию о координатах, траекториях полета боеприпасов.

Источник: © РИА Новости

«Я думаю, что-то, что нам нужно в некоторых случаях — точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным», — сказал Гросси журналистам.