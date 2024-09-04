Гросси не назвал виновных в обстрелах Запорожской АЭС

«Я думаю, что-то, что нам нужно в некоторых случаях — точная информация о координатах, траектория. Эта информация не всегда сразу доступна. Для нас важны точные данные о том, что произошло, где произошло, для собственных оценок. Важно, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и неполитизированным», — сказал Гросси журналистам.