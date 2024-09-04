Шольц раскритиковал противников размещения ракет США в ФРГ

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике противников размещения американских ракет на территории ФРГ и заявил, что целью Берлина является обеспечение мира и недопущение войны.
«Наша цель — обеспечить здесь мир и предотвратить войну», — заявил Шольц. Его слова приводит телеканал N-TV. «Наша единственная задача — сдерживать возможных агрессоров», — подчеркнул он. При этом канцлер утверждал, что Россия якобы уже много лет проводит масштабное перевооружение, особенно ракетное.
Ранее несколько политиков, в том числе из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шольц и министр обороны Борис Писториус, раскритиковал правительство за планы разместить американские ракеты в стране. Некоторые призывают к публичным дебатам по этому вопросу в Бундестаге.
10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации. 28 июля президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, правительство Германии приняло к сведению заявление российского лидера.