Шольц раскритиковал противников размещения ракет США в ФРГ

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время в Европе. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации. 28 июля президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, предупредил Вашингтон, что Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии. Как сообщила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, правительство Германии приняло к сведению заявление российского лидера.