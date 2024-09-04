Беглов вручил ветеранам Петербурга первые карты «Серебряный возраст»

Александр Беглов отметил, что новая карта «Серебряный возраст» позволяет петербуржцам старшего поколения пользоваться всеми преимуществами Единой карты петербуржца, включая получение льгот и пенсий. «С сентября по этой карте можно посещать городские музеи за символическую плату в один рубль. А уже весной 2025 года на карты начнут перечислять 1500 рублей для посещения федеральных музеев, таких как Эрмитаж и Русский музей», — заявил губернатор.