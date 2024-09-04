Беглов вручил ветеранам Петербурга первые карты «Серебряный возраст»

Александр Беглов отметил, что новая карта «Серебряный возраст» позволяет петербуржцам старшего поколения пользоваться всеми преимуществами Единой карты петербуржца, включая получение льгот и пенсий. «С сентября по этой карте можно посещать городские музеи за символическую плату в один рубль. А уже весной 2025 года на карты начнут перечислять 1500 рублей для посещения федеральных музеев, таких как Эрмитаж и Русский музей», — заявил губернатор.
Карту могут оформить мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Для оформления требуются только паспорт и СНИЛС, а выпуск карты занимает не более восьми рабочих дней. Оформление и обслуживание карты являются бесплатными. Петербуржцы, уже использующие Единую карту петербуржца от Сбербанка, будут автоматически подключены к программе без необходимости перевыпуска карты.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, отметил высокий интерес петербуржцев к проекту, заявив, что уже поступило более 6 тысяч заявок на оформление карты.
Александр Беглов подчеркнул, что Петербург продолжает развивать и укреплять социальные стандарты, традиционно высокие для города. В Законодательное собрание внесён проект закона об увеличении ежегодных выплат ветеранам и блокадникам к 9 мая и 27 января до 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.
Проект «Серебряный возраст», инициированный в рамках национального проекта «Активное долголетие», включает четыре направления: «Здоровье», «Спорт», «Образование» и «Досуг». Губернатор отметил, что проект будет совершенствоваться на основе предложений самих петербуржцев, и многие программы запускаются уже сейчас.
Также на заседании Совета обсуждалась подготовка к 17-му Международному форуму «Старшее поколение», который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 октября. Форум направлен на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, их вовлечение в социальную жизнь общества, а также развитие программ активного долголетия и системы долговременного ухода.
Губернатор выразил уверенность, что форум «Старшее поколение» и фестиваль «Серебряный возраст» будут проведены на самом высоком уровне.