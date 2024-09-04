TV Chosun: власти КНДР казнили десятки чиновников после масштабных наводнений

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын также раскритиковал чиновников, которые не предприняли никаких шагов для предотвращения ущерба, несмотря на то, что 22 июля было созвано заседание Государственного комитета по делам чрезвычайных ситуаций для обсуждения этих вопросов.