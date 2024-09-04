СМИ: Путин поставил западный мир в неловкое положение

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Монголию и был принят с воинскими почестями. Монголия присоединилась к Международному уголовному суду (МУС) в Гааге в 2002 году. В прошлом году МУС обвинил Путина в якобы похищении украинских детей и отправке их в Россию, а незадолго до его отъезда в Улан-Батор МУС напомнил, что власти Монголии обязаны арестовать Путина. Однако механизма санкций в отношении стран, не выполнивших своих обязательств, не существует, пишет Neue Zürcher Zeitung.