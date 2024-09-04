СМИ: Путин поставил западный мир в неловкое положение

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Монголию и был принят с воинскими почестями. Монголия присоединилась к Международному уголовному суду (МУС) в Гааге в 2002 году. В прошлом году МУС обвинил Путина в якобы похищении украинских детей и отправке их в Россию, а незадолго до его отъезда в Улан-Батор МУС напомнил, что власти Монголии обязаны арестовать Путина. Однако механизма санкций в отношении стран, не выполнивших своих обязательств, не существует, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Он считает, что Монголия теперь «несет часть ответственности за военные преступления».
Госдеп США «с понимаем» отнесся к решению Монголии. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер во вторник на брифинге сказал, что в США понимают положение, в котором находится Монголия, «зажатая между двумя гораздо более крупными соседями», но считают важным, чтобы власти страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире.
Однако для Путина, по мнению NZZ, поездка в Улан-Батор стала триумфом.
Как считает NZZ, причины бездействия монгольских властей очевидны: Москва может шантажировать Улан-Батор. Монголия почти 100% бензина и дизельного топлива получает из России. Также России принадлежит 50% железнодорожной системы Монголии. Кроме того, крупный северный сосед поставляет ей большие объемы электроэнергии. В некоторых районах Монголии доля российской электроэнергии составляет от 20 до 30%, а на западе страны — 100%. Улан-Батор, по мнению NZZ, опасается, что Москва будущей зимой может отключить энергоснабжение, поскольку оно может понадобиться России для боевых действий на Украине.
Большая часть монгольского сырья идет в Китай — именно это обеспечивает государственные доходы стране, не имеющий выхода к морю. А все более тесный альянс Москвы и Пекина использует их экономически выгодное положение и пытается вовлечь Монголию в процесс создания альтернативного международного порядка.
При этом Улан-Батор, согласно NZZ, пытается углубить свои отношения с западными странами в рамках так называемой «политики третьего соседа» и сохранить определенную дистанцию от России и Китая, несмотря на свою экономическую зависимость от них.
Правительство Монголии заключило стратегическое партнерство с США, Японией, Южной Кореей и Германией. В последнее время в Монголии побывали президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В начале августа Улан-Батор с государственным визитом посетила президент Швейцарии Виола Амхерд.
В 2019 году Монголия заключила «всеобъемлющее стратегическое партнерство» с Москвой. В июле 2024 года президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретился с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а в прошлом году во время своего государственного визита в Москву пригласил Путина посетить Монголию. В свою очередь Путин официально позвал Хурэлсуха на торжественные мероприятия в Москве в мае 2025 года по случаю 80-летия Победы.