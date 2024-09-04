Киргизия изменила для россиян правила пребывания в стране

Теперь же россиянам, которые приехали в Киргизию с частными целями на длительный период, для регистрации нужно будет предъявить либо ВНЖ, либо удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт» (последние выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством). Для оформления ВНЖ нужно обратиться территориальное подразделение департамента регистрации населения при Минцифры.