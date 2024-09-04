Вайдель в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном 3 сентября, заявила, что ЕС следует «хорошо себя вести», иначе Германия выйдет из блока, организовав немецкую версию Brexit — Dexit.
Германии, чтобы выжить, не нужен Европейский союз. Европейскому союзу, напротив, нужна Германия. ЕС должен вести себя соответственно. Только в этом случае выход Германии из состава блока станет ненужным.
При этом она признала, что Dexit — это крайняя мера и что АдГ не хочет ничего разрушать, а настроена на реформы. Политик призвала европейских партнеров «уважать жизненно важные интересы» Германии.
Бьёрн Хёкке, лидер АдГ в Тюрингии — одном из ее оплотов в бывшей Восточной Германии — еще в 2022 году поддержал резолюцию о роспуске ЕС.
Вайдель в интервью La Repubblica также раскритиковала другие немецкие партии за отказ вступать в коалицию с АдГ после ее победы в Тюрингии. Партия была в шаге от победы и в другой восточной земле — Саксонии. Результаты воскресных выборов стали лучшими в истории для крайне правых Германии.
Победа АдГ потрясла недееспособную левую коалицию Олафа Шольца за год до федеральных выборов, на которых, как ожидается, канцлер проиграет правоцентристской партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии).
Изоляция АдГ, которая в Тюрингии и Саксонии представляет более 30% избирателей, нанесет ущерб демократической культуре нашей страны… Это игнорирует явную волю электората к существенным политическим изменениям.
Политик заверила, что пророссийская АдГ не является «ни радикальной, ни экстремистской», а все обвинения в этом беспочвенны.