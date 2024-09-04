Крайне правые в Германии угрожают ЕС выходом из блока: после Brexit будет Dexit?

Вайдель в интервью La Repubblica также раскритиковала другие немецкие партии за отказ вступать в коалицию с АдГ после ее победы в Тюрингии. Партия была в шаге от победы и в другой восточной земле — Саксонии. Результаты воскресных выборов стали лучшими в истории для крайне правых Германии.