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Крайне правые в Германии угрожают ЕС выходом из блока: после Brexit будет Dexit?

Алис Вайдель, сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пригрозила Европейскому союзу выходом страны из его состава. Стоит ли всерьез относиться к ее заявлению, говорится в статье La Repubblica.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Вайдель в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном 3 сентября, заявила, что ЕС следует «хорошо себя вести», иначе Германия выйдет из блока, организовав немецкую версию Brexit — Dexit.

Германии, чтобы выжить, не нужен Европейский союз. Европейскому союзу, напротив, нужна Германия. ЕС должен вести себя соответственно. Только в этом случае выход Германии из состава блока станет ненужным.

Алис Вайдель
сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии»

При этом она признала, что Dexit — это крайняя мера и что АдГ не хочет ничего разрушать, а настроена на реформы. Политик призвала европейских партнеров «уважать жизненно важные интересы» Германии.

По словам Вайдель, в январе Германия может провести референдум о членстве в ЕС и британский выход из ЕС (Brexit) может стать «моделью» для ФРГ.

Бьёрн Хёкке, лидер АдГ в Тюрингии — одном из ее оплотов в бывшей Восточной Германии — еще в 2022 году поддержал резолюцию о роспуске ЕС.

Вайдель в интервью La Repubblica также раскритиковала другие немецкие партии за отказ вступать в коалицию с АдГ после ее победы в Тюрингии. Партия была в шаге от победы и в другой восточной земле — Саксонии. Результаты воскресных выборов стали лучшими в истории для крайне правых Германии.

Победа АдГ потрясла недееспособную левую коалицию Олафа Шольца за год до федеральных выборов, на которых, как ожидается, канцлер проиграет правоцентристской партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии).

Изоляция АдГ, которая в Тюрингии и Саксонии представляет более 30% избирателей, нанесет ущерб демократической культуре нашей страны… Это игнорирует явную волю электората к существенным политическим изменениям.

Алис Вайдель
сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии»

Политик заверила, что пророссийская АдГ не является «ни радикальной, ни экстремистской», а все обвинения в этом беспочвенны.

ЕС