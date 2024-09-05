Foreign Affairs: США теряют Юго-Восточную Азию

Независимый исследовательский Институт ISEAS-Yusof Ishak в Сингапуре ежегодно проводит опрос респондентов в академических кругах, аналитических центрах, частном секторе, некоммерческих организациях, СМИ, правительстве и среди гражданских лиц, а также в региональных и международных организациях из десяти стран Ассоциации государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в статье Foreign Affairs. В ходе опроса выясняются мнения по важным региональным и международным вопросам. В этом году на вопрос о том, кого бы респонденты предпочли, если бы АСЕАН пришлось выбирать между США и Китаем, 50,5% опрошенных отдали предпочтение Китаю и соответственно 49,5% — США. Впервые с начала проведения этого опроса в 2020 году респонденты выбрали Китай, отмечает Куок.
Юго-Восточная Азия расположена в географическом центре этого региона, и здесь же находятся два союзника США — Филиппины и Таиланд, а также несколько важных партнеров. Ключевыми целями в случае прямого конфликта Вашингтона и Пекина станут Филиппины и Сингапур, где базируются военные объекты США. Но даже если такого конфликта не будет, растущее влияние Китая на Юго-Восточную Азию ослабляет возможности Америки взаимодействовать на двусторонней и многосторонней основе со странами АСЕАН.
Нельзя не отметить, что в последние годы США добились определенных успехов в Юго-Восточной Азии. Например, укрепили отношения с Филиппинами, в частности обеспечив себе в 2023 году доступ к четырем новым военным объектам. Вьетнам тоже повысил свои отношения с США на два уровня — до всеобъемлющего стратегического партнерства. Но еще предстоит увидеть, в какой степени это перерастет в расширение сотрудничества в сфере обороны и безопасности и углубление экономических связей, предупреждает Куок.
С большинством других стран региона ситуация обстоит хуже.
Опрос 2024 года показал особенно резкое ужесточение настроений по сравнению с 2023 годом. Например, 75% опрошенных малазийцев, 73% индонезийцев и 70% брунейцев заявили, что предпочли бы союз с Китаем, а не с США. Для сравнения, годом ранее эти показатели составляли 55%, 54% и 55% соответственно.
Один из ведущих малазийских дипломатов открыто заявил: «Мы выбираем Китай из-за сектора Газа». Высокопоставленный малазийский чиновник объяснил, что гнев по отношению к США и Израилю вырос из-за политики США на Ближнем Востоке. Многие малазийцы теперь бойкотируют американские продукты питания и потребительские бренды. Китай же, напротив, местное население рассматривает во все более благоприятном свете.
Даже в Камбодже, которая, на удивление, предпочла бы США, те, кто высоко отзывался об Америке, не смогли указать на конкретный вклад, который Вашингтон внес в Камбоджу, помимо поддержки групп гражданского общества.
Впрочем, США не стоит обольщаться по поводу симпатии Камбоджи. В 2019 году она заключила с Китаем соглашение, предоставляющее последнему доступ к военно-морской базе Ream на побережье Сиамского залива. И хотя Пекин и Пномпень отрицают, что Китай будет использовать эту базу в военных целях, он получил неоспоримые стратегические и экономические преимущества. К тому же китайские инвестиции в Камбодже, по майским данным, составили почти 50% от общего объема финансирования страны, тогда как на долю США пришлось менее 1%. В августе Камбоджа начала строительство канала стоимостью 1,7 млрд долларов, финансируемого Китаем. Он свяжет Пномпень с Сиамским заливом.
Аналогичная ситуация складывается и с Вьетнамом. Вашингтон, разумеется, может хвастаться улучшением отношений с Ханоем, но не стоит забывать, что Китай пользуется тем же уровнем партнерства с Вьетнамом с 2008 года. А в последние месяцы Пекин и Ханой анонсировали 36 новых соглашений о сотрудничестве, и Ханой опубликовал совместное заявление о дипломатических отношениях с формулировкой, на которой настаивал Пекин. В частности, там говорится, что Китай и Вьетнам составляют «сообщество с общей судьбой». Эту формулировку Ханой избегал много лет из-за опасений по поводу ее неопределенности и того, что она будет рассматриваться как шаг в сторону Китая.
Растущее влияние Китая в Юго-Восточной Азии вредит возможностям США взаимодействовать со странами АСЕАН на двусторонней и многосторонней основе. Наиболее очевидным примером стал осторожный подход АСЕАН к ситуации в Южно-Китайском море. Несмотря на, по словам Куок, все более «агрессивные» действия Пекина в исключительной экономической зоне Филиппин в прошлом году, блок не сделал ни одного осуждающего заявления, в котором бы фигурировал Китай.
Призывы Вашингтона к более жесткому глобальному ответу на нарушения Россией международного права в основном не были услышаны в Юго-Восточной Азии, сетует автор. Напротив, многие в этом регионе повторяют российские или китайские тезисы о российско-украинском конфликте.
Представления о том, что США придерживаются двойных стандартов в своей внешней политике и преследуют корыстные цели, когда дело касается Китая, мешают Вашингтону добиться большей поддержки. Многие жители Юго-Восточной Азии, глядя на США, видят страну, которая неэффективна у себя дома и продвигает откровенно корыстные цели за рубежом.