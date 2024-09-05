Foreign Affairs: США теряют Юго-Восточную Азию

Аналогичная ситуация складывается и с Вьетнамом. Вашингтон, разумеется, может хвастаться улучшением отношений с Ханоем, но не стоит забывать, что Китай пользуется тем же уровнем партнерства с Вьетнамом с 2008 года. А в последние месяцы Пекин и Ханой анонсировали 36 новых соглашений о сотрудничестве, и Ханой опубликовал совместное заявление о дипломатических отношениях с формулировкой, на которой настаивал Пекин. В частности, там говорится, что Китай и Вьетнам составляют «сообщество с общей судьбой». Эту формулировку Ханой избегал много лет из-за опасений по поводу ее неопределенности и того, что она будет рассматриваться как шаг в сторону Китая.