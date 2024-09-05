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Foreign Affairs: США теряют Юго-Восточную Азию

США в последнее время активно рекламируют свою «конвергенцию» с азиатскими партнерами. Об этом в июне говорил министр обороны США Ллойд Остин в Шангри-Ла и дважды в июле — госсекретарь Энтони Блинкен в Институте Брукингса и на форуме по безопасности в Аспене. Но правда в том, что США сдают позиции в важных частях Азии, пишет Линн Куок в статье в Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Независимый исследовательский Институт ISEAS-Yusof Ishak в Сингапуре ежегодно проводит опрос респондентов в академических кругах, аналитических центрах, частном секторе, некоммерческих организациях, СМИ, правительстве и среди гражданских лиц, а также в региональных и международных организациях из десяти стран Ассоциации государства Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в статье Foreign Affairs. В ходе опроса выясняются мнения по важным региональным и международным вопросам. В этом году на вопрос о том, кого бы респонденты предпочли, если бы АСЕАН пришлось выбирать между США и Китаем, 50,5% опрошенных отдали предпочтение Китаю и соответственно 49,5% — США. Впервые с начала проведения этого опроса в 2020 году респонденты выбрали Китай, отмечает Куок.

Такие результаты должны вызвать тревогу в Вашингтоне, который считает Китай своим главным конкурентом, а Индо-Тихоокеанский регион — крайне важным полем битвы.

Юго-Восточная Азия расположена в географическом центре этого региона, и здесь же находятся два союзника США — Филиппины и Таиланд, а также несколько важных партнеров. Ключевыми целями в случае прямого конфликта Вашингтона и Пекина станут Филиппины и Сингапур, где базируются военные объекты США. Но даже если такого конфликта не будет, растущее влияние Китая на Юго-Восточную Азию ослабляет возможности Америки взаимодействовать на двусторонней и многосторонней основе со странами АСЕАН.

Нельзя не отметить, что в последние годы США добились определенных успехов в Юго-Восточной Азии. Например, укрепили отношения с Филиппинами, в частности обеспечив себе в 2023 году доступ к четырем новым военным объектам. Вьетнам тоже повысил свои отношения с США на два уровня — до всеобъемлющего стратегического партнерства. Но еще предстоит увидеть, в какой степени это перерастет в расширение сотрудничества в сфере обороны и безопасности и углубление экономических связей, предупреждает Куок.

С большинством других стран региона ситуация обстоит хуже.

В последнее время США стремительно потеряли поддержку в странах с мусульманским большинством.

Опрос 2024 года показал особенно резкое ужесточение настроений по сравнению с 2023 годом. Например, 75% опрошенных малазийцев, 73% индонезийцев и 70% брунейцев заявили, что предпочли бы союз с Китаем, а не с США. Для сравнения, годом ранее эти показатели составляли 55%, 54% и 55% соответственно.

Основной причиной падения рейтингов стала позиция США по войне в секторе Газа, вызвавшая особенно острую критику респондентов.

Один из ведущих малазийских дипломатов открыто заявил: «Мы выбираем Китай из-за сектора Газа». Высокопоставленный малазийский чиновник объяснил, что гнев по отношению к США и Израилю вырос из-за политики США на Ближнем Востоке. Многие малазийцы теперь бойкотируют американские продукты питания и потребительские бренды. Китай же, напротив, местное население рассматривает во все более благоприятном свете.

Даже в Камбодже, которая, на удивление, предпочла бы США, те, кто высоко отзывался об Америке, не смогли указать на конкретный вклад, который Вашингтон внес в Камбоджу, помимо поддержки групп гражданского общества.

Впрочем, США не стоит обольщаться по поводу симпатии Камбоджи. В 2019 году она заключила с Китаем соглашение, предоставляющее последнему доступ к военно-морской базе Ream на побережье Сиамского залива. И хотя Пекин и Пномпень отрицают, что Китай будет использовать эту базу в военных целях, он получил неоспоримые стратегические и экономические преимущества. К тому же китайские инвестиции в Камбодже, по майским данным, составили почти 50% от общего объема финансирования страны, тогда как на долю США пришлось менее 1%. В августе Камбоджа начала строительство канала стоимостью 1,7 млрд долларов, финансируемого Китаем. Он свяжет Пномпень с Сиамским заливом.

Аналогичная ситуация складывается и с Вьетнамом. Вашингтон, разумеется, может хвастаться улучшением отношений с Ханоем, но не стоит забывать, что Китай пользуется тем же уровнем партнерства с Вьетнамом с 2008 года. А в последние месяцы Пекин и Ханой анонсировали 36 новых соглашений о сотрудничестве, и Ханой опубликовал совместное заявление о дипломатических отношениях с формулировкой, на которой настаивал Пекин. В частности, там говорится, что Китай и Вьетнам составляют «сообщество с общей судьбой». Эту формулировку Ханой избегал много лет из-за опасений по поводу ее неопределенности и того, что она будет рассматриваться как шаг в сторону Китая.

Западные СМИ часто публикуют сообщения о «долговых ловушках», связанных с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Но этот проект, как правило приветствуется в Юго-Восточной Азии из-за потенциала роста и развития, который он сулит стране-получателю. Как сказал один высокопоставленный дипломат из региона, инициатива Китая — образец того, как завоевывать «сердца и умы».

Растущее влияние Китая в Юго-Восточной Азии вредит возможностям США взаимодействовать со странами АСЕАН на двусторонней и многосторонней основе. Наиболее очевидным примером стал осторожный подход АСЕАН к ситуации в Южно-Китайском море. Несмотря на, по словам Куок, все более «агрессивные» действия Пекина в исключительной экономической зоне Филиппин в прошлом году, блок не сделал ни одного осуждающего заявления, в котором бы фигурировал Китай.

Однако потеря Соединенными Штатами позиций в данном регионе также вредит их положению в других местах, будь то попытка получения поддержки для осуждения действий России на Украине или ее политики на Ближнем Востоке.

Призывы Вашингтона к более жесткому глобальному ответу на нарушения Россией международного права в основном не были услышаны в Юго-Восточной Азии, сетует автор. Напротив, многие в этом регионе повторяют российские или китайские тезисы о российско-украинском конфликте.

Представления о том, что США придерживаются двойных стандартов в своей внешней политике и преследуют корыстные цели, когда дело касается Китая, мешают Вашингтону добиться большей поддержки. Многие жители Юго-Восточной Азии, глядя на США, видят страну, которая неэффективна у себя дома и продвигает откровенно корыстные цели за рубежом.