Financial World: ВМС США проводят испытания Starlink на военных кораблях

Программа, о которой шла речь, известна как Sailor Edge Afloat and Ashore (SEA2). В ней используются спутники сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, а также других спутниковых провайдеров для обеспечения постоянного подключения к интернету. Как говорится в статье Financial World, Министерство обороны США десятилетиями полагалось на сеть устаревших спутников для обеспечения своих военных кораблей в море относительно медленным доступом к интернету. В отличие от нее, коммерческие спутниковые группировки, такие как Starlink и Eutelsat OneWeb, работают на более низких орбитах и насчитывают тысячи спутников, предлагая гораздо более качественную связь.