Позже, как пишет Financial World, пресс-релиз, в котором анонсировалась установка терминала Starlink на авианосце «Авраам Линкольн», был удален из информационной системы Пентагона «для устранения неточностей». С таким заявлением выступила пресс-секретарь командования Элиша Гамбоа.
Программа, о которой шла речь, известна как Sailor Edge Afloat and Ashore (SEA2). В ней используются спутники сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, а также других спутниковых провайдеров для обеспечения постоянного подключения к интернету. Как говорится в статье Financial World, Министерство обороны США десятилетиями полагалось на сеть устаревших спутников для обеспечения своих военных кораблей в море относительно медленным доступом к интернету. В отличие от нее, коммерческие спутниковые группировки, такие как Starlink и Eutelsat OneWeb, работают на более низких орбитах и насчитывают тысячи спутников, предлагая гораздо более качественную связь.
Установка терминала Starlink на авианосце «Авраам Линкольн» произошла в крайне важный момент, когда авианосец и его ударная группа были перенаправлены в район операций Центрального командования США на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном после целенаправленного убийства лидера ХАМАС в Тегеране.
В апреле представители Минобороны США говорили, что эффективность этих систем оценивается на двух кораблях и «в будущем возможности предоставления широкополосной связи будут развернуты на флоте численностью в 200 кораблей».
SEA2 предлагает значительные преимущества для «тактических и бизнес-приложений», например для программ технического обслуживания авианосцев или отслеживания заработной платы моряков.
«Мы создали SEA2, чтобы в будущем секретные тактические приложения могли использовать коммерческий интернет. Вскоре мы сможем продемонстрировать пару таких приложений, и я полностью уверен, что это станет инновационным решением», — пояснил Кевин Уайт, офицер по боевым системам на авианосце «Авраам Линкольн».
Исключительно важным остается вопрос безопасности Starlink, особенно в военном контексте, подчеркивается в статье в Financial World. Ранее Украина заявила, что российская военная разведка провела «масштабные кибератаки» с целью получения доступа к данным спутниковых группировок Starlink, которые имели решающее значение для военной инфраструктуры страны с начала российско-украинского конфликта в 2022 году. То, что терминалы Starlink оказались в руках опытных хакеров, объясняется существенными аппаратными уязвимостями.
Но не менее важным является вопрос о контроле Маска над Starlink. Скандальный основатель SpaceX ранее уже отказался разрешить Украине использовать спутниковую группировку для нанесения ударов по российским войскам в Крыму в сентябре 2022 года.
«В мире, в котором Маск управляет этой компанией — а это частный бизнес под его контролем, — мы живем за счет его благосклонности. Это отстой», — признался представитель Пентагона в интервью The New Yorker в августе 2023 года.