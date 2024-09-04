«Шокирует многих». В США сделали заявление о ситуации в зоне СВО

«Россия также наращивает свое продвижение на востоке (на Покровском направлении. — Прим. ред.) со скоростью, которая шокирует многих на Западе», — отметил он.
По словам офицера, наступление на этом направлении в ближайшие дни может только ускориться по мере того, как украинская оборона продолжает рушиться. При этом Дэвис назвал Красноармейск самым важным городом на восточном фронте из-за логистических узлов.
«Это, по сути, центр восточного фронта для украинской стороны, который им нужен для снабжения всех своих сил к северу и югу от него», — резюмировал эксперт.
Ранее в среду Генштаб ВСУ назвал Красноармейское и Кураховское направления в ДНР самыми «горячими» на линии фронта.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Это небольшое село, расположенное на восточном берегу реки Волчья. Контроль над ним позволяет упростить логистику для частей, наступающих на Покровском направлении.