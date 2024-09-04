Haberturk узнал об планах Эрдогана участвовать в саммите БРИКС в Казани

Ранее, 2 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция также подала формальную заявку на вступление в БРИКС. Она была подана еще несколько месяцев назад «в условиях разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз».