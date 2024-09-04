Haberturk узнал об планах Эрдогана участвовать в саммите БРИКС в Казани

Саммит пройдет в Казани
Ранее, 2 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Турция также подала формальную заявку на вступление в БРИКС. Она была подана еще несколько месяцев назад «в условиях разочарования в растянувшейся на десятилетия попытке вступить в Европейский союз».
По данным агентства, Турция намерена развивать отношения со всеми сторонами многополярного мира, выполняя при этом обязательства члена НАТО.
Помощник президента России Юрий Ушаков 4 сентября подтвердил, что заявка Турции на вступление в БРИКС будет рассматриваться.
Источники Bloomberg уточнили, что дальнейшее расширение БРИКС может обсуждаться на саммите в Казани.