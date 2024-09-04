Зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко умер в возрасте 65 лет

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко умер на 66-м году жизни. Причина его смерти на данный момент неизвестна. Однако, по словам зампреда московского отделения партии Кирилла Гончарова, последний год политик «достаточно тяжело болел». Иваненко был депутатом Госдумы трех созывов, за это время он стал автором и соавтором более 80 законопроектов, участвовал в разработке непринятой программы реформ «500 дней».