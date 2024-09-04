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NBC: США введут санкции против России за «манипуляции общественным мнением»

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России из-за якобы попыток повлиять на общественное мнение для «вмешательства в выборы», сообщает NBC со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Как утверждают собеседники телеканала, часть «манипуляций» по «влиянию на выборы» осуществляется через телеканал RT.

Ожидается, что Минюст и Министерство финансов США объявят об ответных мерах, о которых расскажет на пресс-конференции генпрокурор Меррик Гарланд.

4 сентября CNN сообщил, что администрация Джо Байдена намерена обвинить RT в попытках повлиять на ход президентских выборов в Соединённых Штатах. Как ожидается, Министерство юстиции США планирует объявить о мерах по противодействию этому «влиянию».

санкции