Как утверждают собеседники телеканала, часть «манипуляций» по «влиянию на выборы» осуществляется через телеканал RT.
Ожидается, что Минюст и Министерство финансов США объявят об ответных мерах, о которых расскажет на пресс-конференции генпрокурор Меррик Гарланд.
4 сентября CNN сообщил, что администрация Джо Байдена намерена обвинить RT в попытках повлиять на ход президентских выборов в Соединённых Штатах. Как ожидается, Министерство юстиции США планирует объявить о мерах по противодействию этому «влиянию».