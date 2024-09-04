ВМС США уволили капитана эсминца из-за «утраты способности командовать»

В апреле 2024 года, по данным The Hill, в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной на территории России экстремистской организации) военно-морского флота появилась фотография Ясте, на которой он на борту эсминца прицеливался из винтовки с оптическим прицелом, установленным задом наперед. Позднее пост удалили после широкого резонанса, который он получил в социальных сетях, и волны критики в адрес капитана и ВМС США.