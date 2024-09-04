На Украине идет волна отставок министров в правительстве

«Зеленский хочет сменить министров на более молодых и дерзких. На сегодняшний день чиновником на Украине в целом может быть только авантюрист. Они должны пытаться выполнить вещи, которые находятся за гранью. Удивительно, как долго этого не происходило, так как это противоречит украинской традиции. Обычно правительство на Украине редко засиживалось больше пары-тройки лет. Вероятно, шок от конфликта стабилизировал украинский режим», — отметил эксперт.